LNG-Tanker in Mukran erwartet

Nach NDR-Informationen soll am Mittwochmorgen der LNG-Tanker "Hellas Diana" das Terminal in Mukran auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) erreichen. Beladen mit flüssigem Erdgas hatte er vor gut zwei Wochen in der texanischen Hafenstadt Freeport abgelegt. Seit Mai hatte kein LNG-Schiff mehr den Hafen von Mukran angesteuert. Das Flüssigerdgas soll dort regasifiziert und dann über die Pipeline in das deutsche Gasnetz eingespeist werden. Die Deutsche Regas, Betreiberin des Terminals, bestätigte auf NDR-Anfrage die Gaslieferung. Das LNG-Terminal in Mukran bleibt mit seinem Umschlag bislang weiter hinter den Erwartungen zurück. Genehmigt wurden bis zu 110 Schiffsanläufe pro Jahr. Bislang waren es nur drei Anläufe in diesem Jahr. Experten gehen davon aus, dass sich im Herbst mit dem kälteren Wetter die Zahl der LNG-Lieferungen erhöhen wird.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen