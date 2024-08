LNG-Terminal Rügen: Regelbetrieb startklar - Einspeisung verzögert sich Stand: 05.08.2024 13:11 Uhr Obwohl für das LNG Terminal in Mukran alle Voraussetzungen für den Regelbetrieb erfüllt sind, wird in den nächsten Tagen kein Flüssigerdgas eingespeist werden.

Das LNG-Terminal in Mukran auf der Insel Rügen hat nun alle Genehmigungsvoraussetzungen für den Regelbetrieb erfüllt, wie der Betreiber Deutsche Regas mitteilte. Trotz dieser Voraussetzungen wird in den nächsten Tagen jedoch kein Flüssigerdgas (LNG) eingespeist. Ein genauer Termin für den Start des Regelbetriebs steht noch aus.

Grund: Nicht abgeschlossene Maßnahmen

Der Grund dafür liegt in den noch nicht abgeschlossenen Abstimmungsmaßnahmen mit verschiedenen Partnern im Terminalbetrieb, wie Deutsche Regas weiter erläuterte. Uneinigkeit herrscht darüber, ob der Regelbetrieb zum 5. August bereits angezeigt worden war. Diese Anzeige, die das Umweltministerium Ende vergangener Woche mitgeteilt hatte, ist ein juristischer Akt, durch den der kommerzielle Regelbetrieb ermöglicht wird. Wann tatsächlich Gas über das Terminal eingespeist wird, bleibt jedoch offen.

Schiffe mussten an Pipelinenetz angebunden werden

Nach Informationen des NDR wird die erste Ladung Flüssigerdgas erst Ende August in Mukran erwartet. Die aktuelle Gasnachfrage in Deutschland ist gering, da die Gasspeicher zu 89 Prozent gefüllt sind. Die Bundesnetzagentur schätzt die Gasversorgung in Deutschland als stabil ein.

