Stand: 08.07.2024 17:56 Uhr Kulturschiff "Stubnitz": Zum 60. Geburtstag zurück in Stralsund

Die 60 Jahre alte "Stubnitz" kommt in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ins Trockendock. Technik, Material und Fahrtüchtigkeit werden geprüft und repariert mit dem Ziel, eine Art "Schiffs-TÜV" für die nächsten fünf Jahre zu bekommen. Die 80 Meter lange "Stubnitz" war 1964 auf der Volkswerft vom Stapel gelaufen und gehörte als Kühl- und Transportschiff (KTS) bis Oktober 1990 zur Flotte der DDR-Hochseefischerei. 2013 kam die "Stubnitz" schon als Kulturschiff von Rostock nach Hamburg. In Stralsund wird sie nach dem Werftaufenthalt bei Strela Shiprepair Yard im Stadthafen am Schwedenkai festmachen. Bei Ausstellungen, Partys und Konzerten stehen dann die Türen auf dem ehemaligen Fischereischiff offen, bevor das Schiff Ende August wieder nach Hamburg ablegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 08.07.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen