Stand: 26.07.2024 07:00 Uhr Kruckow: Betrunkener Autofahrer verletzt Radfahrer schwer

Auf der Bundesstraße 110 in Höhe der Ortschaft Kruckow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Donnerstagabend ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 62 Jahre alte Mann in Richtung Demmin unterwegs, als ihn plötzlich aus dem Nichts ein Auto erfasste. Verursacht hat den Unfall ein 37-Jähriger, der hinter dem Radfahrer in die gleiche Richtung fahren wollte. Offensichtlich übersah der Autofahrer das Fahrrad und erfasste dieses ungebremst, so die Polizei. Der Radfahrer, der einen Fahrradhelm trug, stürzte auf die Motorhaube und anschließend in den Straßengraben. Er verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus. Bei dem Autofahrer wurde eine Atemalkoholwert von 0,95 Promille festgestellt. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen und die Beamten stellten den Führerschein sicher. Gegen den Mann wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholeinwirkung und fahrlässige Körperverletzung ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 26.07.2024 | 09:35 Uhr

