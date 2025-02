Stand: 05.02.2025 07:47 Uhr Krien-Horst bei Anklam: Pony, Rinder und Enten gestohlen

In Krien-Horst (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in der Nähe von Anklam sind in der Nacht zu Montag mehrere Tiere gestohlen worden: ein Pony, zwei Rinder und 25 Enten im Gesamtwert von fast 6.000 Euro. Laut Polizeisprecherin Kimberly Schätzchen habe die Tat in der Nacht offenbar niemand bemerkt: "Wenn die Tatörtlichkeit deutlich abgelegen ist, die Örtlichkeit nicht so groß ist, dann kann das durchaus sein im ländlichen Raum, dass auch sowas nicht auffällt." Die Beamten würden weiterhin Augen und Ohren offen halten und auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. "Es fällt ja nun doch auf, wenn so größere Tiere auf einmal irgendwo stehen, wo sie vorher nicht waren." Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam, die Internetwache der Landespolizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

