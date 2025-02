Stand: 11.02.2025 17:36 Uhr Kreidemuseum Rügen feiert 25-jähriges Jubiläum

Das Kreidemuseum Rügen in Gummanz bei Sagard (Landkreis Vorpommern-Rügen) feiert in diesem Jahr 25-Jähriges Bestehen. Zum Jubiläum hat das Museum zahlreiche Veranstaltungen in Planung, wie etwa Führungen und Exkursionen. Außerdem ist die Ausstellung mit neuen Objekten überarbeitet worden. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres hat das Museum am Dienstag eine Vortragsreihe gestartet. In den kommenden Monaten werden Experten unter anderem erklären, wie die Wissower Klinken entstanden sind oder wie die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten Kreide abgebaut haben. Seit 2000 gibt es das Kreidemuseum Rügen im ehemaligen Kreidewerk in Gummanz.

