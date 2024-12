Stand: 08.12.2024 12:00 Uhr Konfirmanden aus Anklam backen "Brot für die Welt"

22 Konfirmanden der Kirchengemeinde Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben im Rahmen einer Aktion Brote im Lehmbackofen gebacken. Die Brote sind am Sonnabend bei einem Adventskonzert in der Marienkirche verkauft worden. Der Erlös von rund 500 Euro kommt der Hilfsorganisation "Brot für die Welt" zugute. "Mit dieser Backaktion wollen wir Jugendlichen die Erfahrung ermöglichen, dass helfen Spaß machen und lehrreich sein kann", so Gemeindepädagogin Sigrun Reese. Die Jugendlichen hätten viel über die Abläufe beim Brotbacken gelernt und würden nun auch ihr tägliches Brot aus dem Laden mit anderen Augen sehen. Vom Mahlen des Korns, den Umgang mit Sauerteig, über das Anheizen des Ofens bis hin zum fertigen Brotlaib wurden die Teenager von Ehepaar Seelig begleitet. Mit dem Spendenerlös finanziert die Hilfsorganisation "Brot für die Welt" nachhaltige Hilfsprojekte in den ärmsten Ländern, so Reese.

