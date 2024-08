Stand: 14.08.2024 15:45 Uhr Königsstuhl auf Rügen: Wanderer müssen gerettet werden

Zwei Urlauber aus Bayern haben sich am Montag bei einer Wanderung auf dem Weg vom Königsstuhl nach Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) verlaufen. Nach Angaben der Polizei hätten die 27-Jährige und der 29-Jährige die Orientierung verloren, nachdem gegen 22.30 Uhr die Sonne untergegangen war. Weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten, wählten sie den Notruf. Ortskundige Polizisten aus Sassnitz gingen daraufhin durch den Nationalpark Jasmund auf die Suche nach den Beiden. Zur Unterstützung alarmierten die Beamten weitere Helfer von der Feuerwehr dazu. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften Kontakt zu den Wanderern aufnehmen. Sie wurden von Höhe der Waldhalle bis zur Piratenschlucht in Sassnitz zurückbegleitet. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal daran, dass sich Wanderer immer auf den ausgewiesenen Wegen bewegen sollen und ihre Touren bei guten Licht- und Sichtverhältnissen beenden.

