Junge Musiker aus Vorpommern messen sich

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) beginnt an diesem Wochenende der Wettbewerb "Jugend musiziert". Der Regionalwettwerb für Vorpommern macht landesweit den Auftakt. 59 Musikschülerinnen und -schüler haben sich dafür angemeldet. Das seien mal deutlich mehr gewesen, sagt Carsten Witt von der Musikschule in Greifswald. Gerade für Jugendliche werde das Musizieren oft zur Nebensache - neben Schule und anderen Hobbies.

Hoffen auf ein Ticket für den Landes- und Bundeswettbewerb

Die Bandbreite an Musik ist groß: von Klassik bis Pop, von Musicals bis Weltmusik ist alles vertreten. Die Auswahl der Instrumente ist ebenso vielfältig. So sind unter anderem Geige, Violine, Klavier, Querflöte oder Akkordeon zu hören. Auch die Kategorie Gesang wird geprüft. Landesweit nehmen etwa 300 angehende Musiker an den Wettbewerben teil. Die jüngsten Teilnehmer sind gerade einmal fünf Jahre alt, die ältesten sind junge Erwachsene und etwa 20 Jahre alt. Sie können sich für den Landeswettbewerb Anfang April in Schwerin qualifizieren. Dort werden die besten Teilnehmer für den Bundeswettbewerb ermittelt.

