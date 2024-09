Stand: 12.09.2024 07:54 Uhr Instandsetzungs-Arbeiten am Senderstandort Anklam abgeschlossen

Am Donnerstagvormittag sind in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Senderstandort wichtige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt worden. Durch die Wartungsarbeiten wurde der Empfang im Versorgungsgebiet des Senders stark beeinträchtigt. Das galt vor allem für folgende UKW Programme: NDR 1 Radio MV, Greifswald 94,6 MHz und N-Joy, Zentralprogramm, 103 MHz. Bei Problemen mit dem Sendeempfang, sollten alternative Frequenzen bzw. Verbreitungswege genutzt werden. Diese sind einfach und schnell mithilfe des NDR Empfangscheck zu finden.

