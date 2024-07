Stand: 17.07.2024 07:31 Uhr In neuem Glanz: Jarmener Rathaussanierung abgeschlossen

In Jarmen wird am Mittwoch das neue Rathaus feierlich eingeweiht. Für insgesamt 2,5 Millionen Euro ist es umfangreich saniert und um einen Anbau erweitert worden. Für Mitarbeitende und Besucherinnen und Besucher verbessern sich damit Sicherheit, Barrierefreiheit und Klimaschutz, heißt es in einer Mitteilung vom Landesbauministerium.

In dem neuen Gebäudeteil sind 8 Büros, Sanitäreinrichtungen, ein Pausenbereich und ein Beratungsraum entstanden. Zudem ist dort nun auch Platz für die Rathaustechnik. Der Außenbereich wurde um Stellplätze und Ladesäulen für Autos und Fahrräder ergänzt. Knapp 1,9 Millionen Euro der Kosten wurden aus Städtebaufördermitteln von Bund, Land und Stadt bereitgestellt. Damit ist die Stadtsanierung nun abgeschlossen. Wer sich das Gebäude genauer anschauen möchte, hat dazu ab 15 Uhr die Möglichkeit. Zur Feier des Tages lädt die Stadt bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

