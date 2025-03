Stand: 19.03.2025 08:09 Uhr IHK Neubrandenburg wählt neuen Präsidenten

Die Mitglieder der Vollversammlung der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern haben Krister Hennige zum neuen Präsidenten der Kammer gewählt. Seit 2019 gehört er der Vollversammlung an und war seit 2024 einer von sechs Vizepräsidenten. Hennige ist seit 2010 auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) tätig. Er ist Geschäftsführer von vier Familienunternehmen in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Dienstleistungen. Die Mitglieder haben außerdem Andreas Kihnholz (62) zum neuen Vizepräsidenten der IHK gewählt. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter der Glas Kausch GmbH in Greifswald. Die Wahl des neuen Präsidenten war notwendig geworden, da der bisherige Präsident Dr. Wolfgang Blank im Dezember 2024 zum Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit ernannt worden war.

