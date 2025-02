Stand: 24.02.2025 17:29 Uhr Gastro-Auszubildende überzeugen beim Regio-Wettbewerb

Restaurantfachmann Paul Sieber vom "Farmer Steakhouse" in Basedow, Hotelfachfrau Carlotta Helene Brandt vom "Robinson-Club Fleesensee" in Göhren-Lebbin und Köchin Lina Meinecke vom "Natürlich Büttners" in Greifswald sind jeweils die Besten ihres Fachs: Sie haben die Regionalen Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen in Zempin auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gewonnen. Der Wettbewerb wird von der IHK Neubrandenburg und dem Dehoga-Regionalverband Ostvorpommern ausgerichtet. Zu den zwölf Teilnehmenden aus den Berufsgruppen Koch, Hotelfachfrau und Restaurantfachmann zählten auch Auszubildende aus Neubrandenburg, Pasewalk, Heringsdorf, Waren und Koserow. Aus jeder Berufsgruppe haben sich zwei Auszubildende für die Landesmeisterschaften Anfang April in Göhren-Lebbin qualifiziert.

