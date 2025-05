Stand: 16.05.2025 09:00 Uhr Unterkunft für Obdachlose wird in Stavenhagen eingerichtet

Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bekommt eine neue Unterkunft für obdachlose Menschen. Wie Bürgermeister Stefan Guzu (parteilos) mitteilte, richtet die Stadt derzeit eine Wohnung in der Gemeinde Zettemin ein. Sie bietet Platz für zwei Personen und steht vom 1. Juni an für alle Gemeinden des Amtes Stavenhagen zur Verfügung. Seit Januar gab es vor Ort keine Möglichkeit mehr Obdachlose unterzubringen. Nach einem schweren Fall von Vandalismus hatte der damalige Vermieter den Vertrag gekündigt. Durchschnittlich hatten die Unterkunft in den vergangenen zwei Jahren ein bis zwei Wohnungslose genutzt.

