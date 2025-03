Stand: 24.03.2025 06:21 Uhr Hiddensee: Frühjahrsputz in den Häfen

Die Häfen sollen pünktlich zur Saison in neuem Glanz erstrahlen, sagt Bürgermeister Thomas Gens. Er ruft alle Insulanerinnen, Insulaner und Gäste auf, beim Frühjahrsputz auf Hiddensee (Landkreis Vorpommern-Rügen) bis zum 31. März 2025 mitzuhelfen. "Gemeinsam für ein sauberes Hafengebiet - Mach mit!" heißt die Reinigungsaktion in Neuendorf, Vitte und Kloster. Damit die Arbeiten reibungslos verlaufen, werden alle gebeten, Fahrräder, Anhänger und Handwagen aus den kommunalen Hafengebieten zu entfernen. Seit Sonntag gilt bereits ein Abstell- und Parkverbot auf den betroffenen und gekennzeichneten Flächen. Schilder weisen darauf hin, wo all diese Gegenstände abgestellt werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 24.03.2025 | 12:30 Uhr