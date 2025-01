Stand: 24.01.2025 17:00 Uhr Heringsdorf: Verleihung deutsch-polnischer Journalistenpreis

In Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) werden am Freitagabend die Gewinner des deutsch-polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises ausgezeichnet. Den Journalistenpreis gibt es für Beiträge in fünf Wettbewerbskategorien. Das sind Print, Hörfunk, Fernsehen und Video, Neue journalistische Formate sowie Lokaljournalismus in der Grenzregion. Eine deutsche und eine polnische Jury haben die Gewinner gemeinsam festgelegt. Bisher zählten die drei deutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen sowie die drei polnischen Wojewodschaften entlang der gemeinsamen Grenze zu den Ausrichtern des Wettbewerbs. Da jedoch umfangreiche Umstrukturierungen anstehen, ist unklar, wie es mit dem deutsch-polnischen Journalistenpreis in diesem Jahr weitergeht, heißt es von den Organisatoren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 24.01.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald