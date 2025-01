Eine Brücke über das Stettiner Haff? Stand: 24.01.2025 05:48 Uhr Seit Jahren gibt es in Swinemünde Diskussionen über eine weitere Anbindung an das polnische Hinterland. Die könnte über das Stettiner Haff führen. Planungen dafür gibt es aber nicht.

Eine Abkürzung von der Oder an die Ostsee: davon träumen die Menschen zwischen Swinemünde und Stettin. Zwar ist das Seebad inzwischen durch den Tunnel unter der Swine schneller erreichbar und auch die Straße über die Insel Wollin, die Swinemünde mit dem polnischen Hinterland verbindet, ist fast ausgebaut. Dennoch ließe sich die rund 100 Kilometer lange Strecke zwischen dem Ostseebad und der westpommerschen Hauptstadt verkürzen. Stettiner wären für einen Ausflug schneller an der Küste, für Swinemünder würde sich der Arbeitsweg nach Stettin verkürzen. Eine Abkürzung über das Haff würde dies ermöglichen.

Rufe nach einer weiteren Verbindung werden lauter

Der Swinetunnel und die ausgebaute vierspurige Schnellstraße auf der Insel Wollin geben wirtschaftliche Impulse für die Stadt. Zudem plant das Land einen Containerhafen an der Außenküste, in dem einmal rund zwei Millionen Container im Jahr umgeschlagen werden sollen. Nicht alle Waren, die unter anderem für die wachsende Metropole Stettin bestimmt sein werden, können mit der Bahn transportiert werden. Die Swinemünder befürchten, dass Lkw die Schnellstraße (S3) verstopfen könnten. Deshalb diskutieren sie eine alternative Anbindung der Stadt über das Stettiner Haff.

Realistisch oder nur ein Traum?

Die mögliche Strecke mit einem Damm und einer Brücke könnte über die schmalste Stelle im Stettiner Haff verlaufen - vom Süden Swinemündes nach Neuwarp (Nowo Warpno)?. Allerdings würde ein solcher Bau nicht nur teuer sein, sondern auch enorm in die Natur eingreifen. Bereits die Vertiefung der Fahrrinne nach Stettin habe gezeigt, dass solche Bauarbeiten im Haff Verwirbelungen und Sedimenttransporte nach sich ziehen, erklärt Peter Torkler von "Rewilding Oder Delta", einem Verein, der in Polen und Deutschland aktiv ist. Der Bau von Dämmen und einer Brücke im Stettiner Haff würde diese Auswirkungen um ein Vielfaches verstärken. Eine Querung über das Haff ist bislang nur eine Idee und nicht in Planung. Sollte nach dem Ausbau der Schnellstraße auf Wollin tatsächlich der Verkehr erheblich zunehmen, könnte aus einer Idee Realität werden.

