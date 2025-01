Stand: 25.01.2025 11:22 Uhr Heringsdorf: Deutsch-Polnischer Journalistenpreis verliehen

In Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Freitagabend die Gewinner des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises 2024 ausgezeichnet worden. Eine deutsche und eine polnische Jury haben 171 Beiträge in fünf Wettbewerbskategorien bewertet. Das sind Print, Hörfunk, Fernsehen und Video, Neue journalistische Formate sowie Lokaljournalismus in der Grenzregion.

Die Gewinner:

in der Kategorie Print – Marek Rabij für den Beitrag „Języki obce“ („Fremdsprachen“), veröffentlicht im Wochenblatt „Tygodnik Powszechny“

für den Beitrag „Języki obce“ („Fremdsprachen“), veröffentlicht im Wochenblatt „Tygodnik Powszechny“ in der Kategorie Hörfunk – Ernst-Ludwig von Aster und Anja Schrum , für das Feature „Ausbeutung auf der Autobahn - Trucker aus Osteuropa“ (Wyzysk na autostradzie – kierowcy tirów z Europy Wschodniej), gesendet beim Südwestrundfunk (SWR)

, für das Feature „Ausbeutung auf der Autobahn - Trucker aus Osteuropa“ (Wyzysk na autostradzie – kierowcy tirów z Europy Wschodniej), gesendet beim Südwestrundfunk (SWR) in der Kategorie Fernsehen und Videoformate – Katharina Zabrzynski für die Reportage „Was wurde aus dem deutschen Rentnerdorf in Polen?“ (Co się stało z niemiecką wioską dla emerytów w Polsce?), produziert vom Team Kowalski beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

für die Reportage „Was wurde aus dem deutschen Rentnerdorf in Polen?“ (Co się stało z niemiecką wioską dla emerytów w Polsce?), produziert vom Team Kowalski beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in der Kategorie Neue journalistische Formate – Kacper Forreiter und Patryk Motyka für die multimediale Reportage „Kaszubi, Mozaika Polska“ (Mosaik Polen. Kaschuben), veröffentlicht im Internetportal Onet Reportaże

für die multimediale Reportage „Kaszubi, Mozaika Polska“ (Mosaik Polen. Kaschuben), veröffentlicht im Internetportal Onet Reportaże in der Kategorie Lokaljournalismus in der Grenzregion – Magdalena Kościańska und Mieczysław Medycki für den Film „Gerhard Richter – kim jest najsłynniejszy bogatynianin?“ (Gerhard Richter – wer ist die berühmteste Person, die in Bogatynia/Reichenau in Sachsen wohnte?), gesendet bei Telewizja Bogatynia

Neue Ausrichtung des Preises

Bisher zählten die drei deutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen sowie die drei polnischen Wojewodschaften entlang der gemeinsamen Grenze und die ZEIT STIFTUNG BUCERIUS zu den Ausrichtern des Wettbewerbs. Da jedoch nach 27 Jahren umfangreiche Umstrukturierungen anstehen, ist unklar, wie es mit dem deutsch-polnischen Medienpreis in diesem Jahr weitergeht, heißt es von den Organisatoren. In den vergangenen Jahren haben immer wieder auch NDR Produktionen den Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis gewonnen. Der NDR veröffentlicht einmal im Monat eine Folge der Serie "MV im Fokus - Pomerania". Die aktuelle Folge beschäftigt sich mit der Machbarkeit einer Brücke über das Stettiner Haff.

