Stand: 13.01.2025 06:55 Uhr Handballer aus Vorpommern mit erfolgreichem Rückrundenstart

Die Handballer aus Vorpommern sind größtenteils erfolgreich ins Jahr 2025 gestartet. Der HC Vorpommern-Greifswald besiegte den SV Warnemünde II mit 29:24 und konnte die Tabellenführung in der Oberliga M-V ausbauen. Die zweite Mannschaft des Stralsunder HV setzte sich im Vorpommern-Duell gegen den HSV Grimmen deutlich mit 26:16 durch und der Ribnitzer HV gewann beim Plauer SV mit 34:32. In der Tabelle steht Stralsund weiterhin auf Platz drei, Ribnitz auf Platz vier und Grimmen auf Platz sechs. In der 3. Liga war auch die erste Mannschaft des Stralsunder HVs erfolgreich. Nach dem 33:24-Sieg beim HC Burgenland steht die Mannschaft nun auf dem vierten Tabellenplatz. In der Regionalliga Ostsee-Spree mussten die Teams aus Vorpommern dagegen Niederlagen einstecken. Der HSV Insel Usedom verpasste durch die 23:30-Niederlage bei Tabellenführer Werder in Brandenburg den Sprung an die Tabellenspitze und ist auf Platz drei zurückgefallen. Die SG Uni Greifswald/Loitz bleibt Letzter nach der 27:40-Niederlage gegen den neuen Tabellendritten Ludwigsfelde aus Brandenburg.

