Hafen Mukran: Neuer Chef übernimmt die Geschäfte

Der Hafen in Mukran auf Rügen hat einen neuen Geschäftsführer. Henry Forster hat zum Jahresbeginn die Leitung der Fährhafen Sassnitz GmbH übernommen. Er bringe Erfahrung und Fachkompetenz in den wichtigen Bereichen Energie und Logistik mit, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Seine Kontakte könnten bei der strategischen Entwicklung des Hafens helfen. Seine Expertise werde dazu beitragen, den "Fährhafen zum modernen Multifunktionshafen mit den angeschlossenen Industrieflächen weiterzuentwickeln und damit den Hafenstandort Sassnitz und seine wirtschaftliche Bedeutung nachhaltig stärken“, sagt Leon Kräusche, Bürgermeister der Stadt Sassnitz. Forster hat zuletzt die Ihlenberger Abfallentsorgungswirtschaft geleitet und war auch schon für die Nehlsen AG in Bremen tätig.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen