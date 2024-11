Stand: 18.11.2024 18:00 Uhr Hackerangriff auf Amtsverwaltung in Bergen

Die Amtsverwaltung in Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Unbekannte hätten sich Zugang zum IT-System verschafft und Daten auf dem Server durch ein Schadprogramm verschlüsselt, heißt es von der Polizei. Bürgermeisterin Anja Ratzke sagte auf Nachfrage, dass die Verwaltung deshalb in den kommenden Tagen nur eingeschränkt arbeiten kann. Im Einwohnermeldeamt können beispielsweise derzeit keine Personalausweise beantragt werden. "Wir beschäftigen uns aber bereits mit einem Parallelsystem und sind mit den EDV-Partnern im Gespräch, um schnellstmöglich alle Leistungen für die Bürger wieder anbieten zu können", so Ratzke. Wie lange das allerdings dauern wird, könne sie nicht sagen. Die Verwaltung hat aber wie gewohnt geöffnet, die rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind telefonisch erreichbar. Zu den Hintergründen ermittelt die Kriminalpolizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen