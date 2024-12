Stand: 02.12.2024 14:00 Uhr Gützkow: Bankkunden profitieren von Kooperation nach Geldautomatensprengung

Nachdem Anfang November ein Geldautomat der Volksbank Vorpommern in Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gesprengt worden ist, gibt es jetzt für die Kundinnen und Kunden eine kurzfristige Lösung, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Sie können vorerst dank einer Kooperation am Geldautomaten der Sparkasse Vorpommern Bargeld ein- und auszahlen sowie Kontostände abfragen – unabhängig davon, ob sie bei der Sparkasse oder der Volksbank sind. Beide Kreditinstitute hatten ohnehin erst vor Kurzem über eine Kooperation an insgesamt zehn Standorten informiert. Neu sind dabei acht Orte, in Ducherow und Anklam läuft das Modell schon seit fast drei Jahren. Einer der neuen Standorte ist Gützkow. Hier war allerdings geplant, dass die Sparkasse den SB-Bereich der Volksbank mit nutzt und den eigenen nach einer Übergangszeit auflöst. Jetzt geht es erst einmal im Selbstbedienungsbereich der Sparkasse weiter. Durch die Kooperation soll der Bargeldservice effizienter gestaltet werden.

Gemeinsame Automatennutzung der Sparkasse Vorpommern und der Volksbank Vorpommern Ort Geldautomat Volksbank Geldautomat Sparkasse künftiger gemeinsamer Standort Lassan Markt 9 Lange Straße 32 Lange Straße 32 Garz Lange Straße 37 Lange Straße 3 Lange Straße 3 Ribnitz-Damgarten Stralsunder Straße 2 Barther Straße 6 Barther Straße 6 Gützkow Greifswalder Straße 3 Pommersche Straße 19 voraussichtlich: Pommersche Straße 19 Usedom Markt 6 Peenestraße 1 Markt 6 Bad Sülze Am Markt 1 Am Markt 12 Am Markt 1 Sagard Glower Straße 26 August-Bebel-Straße 34 Glower Straße 26 Samtens Gingster Straße 9 Gingster Straße1a Gingster Straße 9

