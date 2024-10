Stand: 11.10.2024 18:00 Uhr Greifswalder FC hat neuen Cheftrainer

Der Greifswalder FC hat die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers bekanntgegeben. Markus Zschiesche wird bei den Greifswaldern (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Nachfolger von Lars Fuchs. Der 42-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2026. In seiner Trainer-Laufbahn war der gebürtige Berliner auch schon bei den Regionalliga-Clubs Würzburger Kickers, SV Babelsberg und Tennis Borussia Berlin tätig. Als Spieler war Zschiesche vor gut zehn Jahren zum Ende seiner Karriere beim Torgelower SV Greif aktiv. Beim morgigen Landespokalspiel der Greisfwalder bei Anker Wismar wird er noch nicht an der Linie stehen, sondern erst am Dienstag das Training übernehmen.

Sebastian-Fredrich-Gedenklauf in Lubmin

Am Sonntag werden beim Sebastian-Fredrich-Gedenklauf rund 300 Läufer in Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erwartet. Ein Teil der Startgelder geht an die Kinderkrebsstation Greifswald. Sebastian Fredrich war ein erfolgreicher Mittel- und Langstreckenläufer. Er starb vor 23 Jahren an Krebs. In Lubmin wird auch gleichzeitig die Landesmeisterschaft im Straßenlauf über zehn und fünf Kilometer ausgetragen. Gastgeber der Meisterschaft und des Gedenklaufs ist die HSG Uni Greifswald.

