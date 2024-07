Stand: 18.07.2024 07:10 Uhr Greifswalder Paragolfer bei Team-Europameisterschaft

Seit 20 Jahren schwingt Christoph Buhl bereits den Schläger. Angefangen hat alles in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beim Hanseatischen Golfclub e.V. Jetzt startet er bei der Team-EM und erreicht damit den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere, heißt es vom Deutschen Golfverband. Zum ersten Mal findet die Europäische Mannschaftsmeisterschaft (EMM) der Golfer mit Behinderungen auf deutschem Boden statt. Vom 18. bis 20. Juli spielen insgesamt elf Nationen und 14 Teams in zwei Wettbewerben um den Titel des Team-Europameisters beziehungsweise den Gewinn des Nationen-Pokals. Austragungsort ist der Golfclub Hösel in Nordrhein-Westfalen.

