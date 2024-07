Stand: 21.07.2024 09:07 Uhr Greifswalder FC gewinnt das letzte Testspiel

Der Greifswalder FC hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart in der Regionalliga Nordost mit 2 zu 0 gewonnen. Gegner im Greifswalder Volksstadion war der polnische Drittligist MKS Flota Swinemünde. Die Greifswalder taten sich in der Anfangsphase zunächst schwer gegen den polnischen Drittligisten. Den Unterschied in der ersten Hälfte machte Mittelfeldspieler Elias Kratzer mit seinem Treffer in der 30. Minute. Neuzugang Jacob Engel traf in der 63. Minute zum 2:0 Endstand. Kommenden Sonntag empfangen die Greifswalder zum Saisonstart die zweite Mannschaft von Hertha BSC.

Fast 40 Teilnehmende beim Ryckhangeln

Sportlich ging es auch beim diesjährigen Greifswalder Fischerfest zur Sache. Am Sonnabendvormittag wurde die 35. Weltmeisterschaft im Ryckhangeln ausgetragen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten bei dieser Disziplin an einem 30 Meter langen Kunststoffseil über den Ryck klettern.

Entscheidungsläufe beim Motocross in Wolgast

Auf dem Wolgaster Ziesaberg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) treten noch bis Sonntagabend hunderte Motocrossfahrer auf ihren Enduros und Quads an. Es geht unter anderem um den Ostseepokal, die Landesmeisterschaften und die Deutschen Meisterschaftsläufe in verschiedenen Klassen sowie den Ladys Cup. Das ist ein Rennen nur für weibliche Fahrer.

Am Strand von Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) läuft noch bis Ende August die "StrandLust". Jeden Tag stehen verschiedene sportliche Aktivitäten auf dem Plan. An diesem Wochenende unter anderem eine Strandolympiade, Beachtennis und Strandläufe. Und in Boock (Landkreis Vorpommern-Greifswald) trifft sich die Reitelite beim Pferdefestival Stettiner Haff. Mit dabei ist auch die Titelträgerin des letzten Landesmeisterschaftsspringens Anne Wejda vom RFV Barth/Rubitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 21.07.2024 | 08:35 Uhr