Stand: 01.07.2024 13:10 Uhr Greifswalder FC: Ausverkauftes DFB-Pokalspiel

Der freie Ticketverkauf des Fußball-Regionalligisten Greifswalder FC für die erste Runde des DFB-Pokals ist beendet. Nach Angaben des Vereins gingen die letzten Karten nach weniger als zwei Stunden über die Theke. Der Ansturm auf die begehrten Tickets sei riesig gewesen, so ein Sprecher. Die ersten Fans hatten schon um 7 Uhr am Greifswalder Vereinshaus angestanden. Die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs spielt am 17. August 2024 im heimischen Volksstadion gegen den 1. FC Union Berlin. Für den GFC sei der Bundesligist einer der Wunschgegner, so der Sportchef David Wagner. Die Greifswalder sind amtierender Landespokalsieger und stehen zum zweiten Mal im DFB-Pokal.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 01.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald