Stand: 14.09.2024 07:21 Uhr Greifswalder FC: 2:0 Auswärtssieg gegen Hertha 03 Zehlendorf

Der Greifswalder FC hat am Freitagabend gegen Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf mit 2:0 gewonnen. Die Tore erzielten Soufian Benyamina in der 7. und Elias Kratzer in der 1. Minute der Nachspielzeit. Die Vorpommern stehen nach dem vierten Auswärtssieg mit 15 Punkten derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Tainer Lars Fuchs war gesperrt, für ihn hatte René Lange übernommen. Die nächste Partie steht für den Greifswalder FC gegen die Mannschaft aus Luckenwalde am 21. September an.

