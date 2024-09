Stand: 11.09.2024 18:14 Uhr Greifswald baut flächendeckendes Netz aus Sirenen auf

Die Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat mehrere Sirenen an zentralen Orten der Stadt installiert, um die Bevölkerung im Ernstfall warnen zu können. Derzeit sind elf Sirenen auf hohen Masten angebracht. Diese stehen beispielsweise in Eldena oder auf der Insel Riems oder auch auf dem Marktplatz. Aus den Sirenenlautsprechern können auch Sprachmitteilungen ertönen, um die Bevölkerung beispielsweise vor gefährlichen Wetterlagen, Unfällen in Betrieben oder vor Krankheitserregern zu warnen, so die Stadt. Finanziert wurden die Masten aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes. Am Donnerstagvormittag um 11 Uhr sollen sie erstmals zu hören sein: Zunächst mit einem einminütigen Dauerton, der vorab die Entwarnung verdeutlicht, bevor unmittelbar danach ein auf- und abschwellender Heulton als Probewarnung erklingt. Zeitgleich werden auf allen Mobiltelefonen entsprechende Warnungen angezeigt.

