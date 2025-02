Stand: 21.02.2025 12:41 Uhr Greifswald: Zwei-Ausstellungen ehren Künstlerin der Großformate zum 100. Geburtstag

Mit zwei Ausstellungen ehrt die Stadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Künstlerin Mechthild Hempel. Sie ist in der Hansestadt mit verschiedenen Arbeiten präsent, beispielsweise mit einer großformatigen Applikation im Eingangsbereich der Stadtbibliothek. Ihre Mosaike finden sich an Hausfassaden der Stadt, wie in der Löfflerstraße und in Neubaugebieten. Eine Wandmalerei findet sich zum Beispiel beim ehemaligen VEB Nachrichtenelektronik, heute ein Gebäude der Universität Greifswald. Die Rathausgalerie zeigt eine Fotodokumentation dieser Arbeiten. Viele existieren nicht mehr. Die in Frauendorf bei Stettin geborene Künstlerin war aber auch Malerin, Grafikerin und Textilkünstlerin. Bilder, Grafiken und Textilarbeiten sind im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus zu sehen. Darunter Porträts, Akte, Landschaften, Blumenstillleben und auch ihr letztes Werk, die Applikation "so oder so". Mechthild Hempel hat bis zu ihrem Tod 2012 in Greifswald gelebt. Am Freitag wäre sie 100 Jahre alt geworden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 21.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald