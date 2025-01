Stand: 03.01.2025 18:22 Uhr Greifswald: Tote Robbe aus dem Ryck geborgen

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wurde eine tote Robbe aus dem Ryck geboren. Ein Spaziergänger hatte das Tier am Donnerstag in der Nähe des Treidelpfades entdeckt. Beamte der Wasserschutzpolizei Wolgast fanden die leblose Robbe kurz darauf im Schilfgürtel und stellten es mittels Schlauchboot sicher. Das verendete Tier wird nun vom Stralsunder Meeresmuseum untersucht. Ein Zusammenhang mit dem Robbensterben vor Rügen könne laut Wasserschutzpolizei nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden. Dem ersten Anschein nach sei die Robbe in Greifswald aufgrund einer natürlichen Ursache verendet.

