Greifswald: Spendenlauf der Laufmützen-Usedom

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wollen die Laufmützen-Usedom am Sonntagnachmittag Geld für den guten Zweck sammeln. Die Laufgemeinschaft lädt zum Caspar-David-Friedrich-Lauf ein. Die Aktion richtet sich an Hobbyläufer, genauso wie an geübte Sportler. Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf zwei unterschiedlichen Routen an den Start gehen: Eine sechs Kilometer lange Walkstrecke oder eine neun Kilometer lange Laufstrecke durch Greifswald. Auf beiden Routen geht es auf jeden Fall entlang der Wallanlagen. Alle freiwilligen Startgelder fließen direkt an den Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm.

