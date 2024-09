Stand: 12.09.2024 19:00 Uhr Greifswald: Schau zu Caspar David Friedrich ist Publikumsmagnet

Die Sonderausstellung „Caspar David Friedrich. Sehnsuchtsorte“ des Pommerschen Landesmuseums (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Publikumsmagnet. Seit der Eröffnung Mitte August hätten bereits über 20.000 Gäste die Ausstellung gesehen, heißt es von der Museumsleitung. "Eine großartige Hablzeitbilanz", so eine Sprecherin. Für die zweite Hälfte der Ausstellung bittet das Haus, die Tickets online zu buchen, um Wartezeiten zu vermeiden. Gezeigt wird unter anderem das Gemälde "Kreidefelsen auf Rügen". Das Bild hängt für sieben Wochen in Greifswald und ist eine Leihgabe aus dem schweizerischen Winterthur. Zusammen mit anderen Werken erschließt die Ausstellung die Sehnsuchtsorte Friedrichs in Schwedisch-Pommern. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Oktober zu sehen. Auch auf die Gesamtbilanz wirkt sich das Friedrich-Jubiläum positiv aus. Seit Jahresbeginn begrüßte das Museum bis jetzt knapp 61 000 Besucher. Das sei ein Rekord, so das Museum.

