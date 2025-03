Stand: 28.03.2025 20:00 Uhr Greifswald: Partielle Sonnenfinsternis in der Sternwarte zu bestaunen

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) lädt der Verein„Greifswalder Sternwarte e.V.“ Interessierte am Sonnabendmittag ein, die partielle Sonnenfinsternis in der Sternwarte Greifswald auf dem Universiätscampus mitzuverfolgen. Sie ist zwischen 11.00 und 14.00 Uhr in Greifswald sichtbar und kann durch das restaurierte Carl-Zeiss-Doppelteleskop beobachtet werden. In der Kuppel der Sternwarte haben 25 Personen gleichzeitig Platz. Es ist keine Voranmeldung erforderlich, heißt es vom Verein. Die Kuppel bleibt während des gesamten Zeitraums geöffnet, so dass Besucherinnen und Besucher jederzeit hineinkommen können.

Nur mit Schutz in die Sonne schauen



Bei einer Sonnenfinsternis steht der Mond zwischen Erde und Sonne und verdeckt diese aus unserer Sicht ganz oder teilweise. Am 29. März schiebt sich zur Mittagszeit (11.33 Uhr bis 13.10 Uhr) bei einem Bedeckungsgrad von rund 18 Prozent für Greifswald der Neumond teilweise vor die Sonne. Zum Schutz der Augen sollte die Sonne nur mit geeigneten Schutzbrillen angeschaut werden.

