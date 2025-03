Stand: 27.03.2025 16:45 Uhr Greifswald: "Nummer gegen Kummer" sucht Freiwillige

Beim Kinderschutzbund in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) startet am 28. April eine neue Runde zur Ausbildung als Beraterin bzw. Berater an der "Nummer gegen Kummer". Mitmachen können Freiwillige ab 21 Jahren. Im Fokus der zehnwöchigen Ausbildung steht das genaue Zuhören und Verstehen der Sorgen, von Menschen, die Hilfe benötigen. Einsamkeit, aber auch Suizidgedanken - die Palette der Probleme sei groß, sagt eine Sprecherin des Vereins auf NDR-Rückfrage. Neu in diesem Jahr: Die Ausbildung für das Kinder- und das Elterntelefon findet gemeinsam statt, denn auch Eltern rufen bei der "Nummer gegen Kummer" an. Klassische Sorgen der Erwachsenen seien Erziehung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, so die Sprecherin weiter. Ab dem 28. April treffen sich dann die neuen Auszubildenden immer montags von 16 bis 20 Uhr. Dazu kommen ein paar Seminartage an Sonnabenden. Interessierte können sich per Mail oder telefonisch beim Kinderschutzbund melden.

