Schule in Greifswald evakuiert: Lehrer nach Brand verletzt

Stand: 24.04.2024 15:15 Uhr

Am Humboldt-Gymnasium in Greifswald hat es am Mittag gebrannt. Vier Lehrerinnen und Lehrer wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung.