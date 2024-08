Stand: 07.08.2024 16:33 Uhr Greifswald: Briefträger stellt rund 1.000 Briefe nicht zu

Die Polizei ermittelt gegen einen 32-jährigen Mann wegen der Unterschlagung von Briefen und der Verletzung des Briefgeheimnisses. Nach Angaben der Beamten soll der Mann als Briefzusteller in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) arbeiten. Dort habe er aber in den vergangenen Monaten rund 1.000 Briefe nicht zugestellt. Die Sendungen, die er in mehreren Taschen aufbewahrt hatte, wurden in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, wann die Briefe an die Dienstleister zurückgegeben werden können.

