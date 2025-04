Stand: 30.04.2025 17:06 Uhr Neue Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft

In der Rostocker Bürgerschaft formiert sich eine neue Fraktion. Sybille Bachmann vom Rostocker Bund informierte den Bürgerschafspräsidenten auf der Sitzung am Mittwoch darüber, dass sie gemeinsam mit Lajosch Orban (Bündnis Sahra Wagenknecht), Manuela Semder (Freie Wähler) und Axel Tolksdorff (Rostocker Bund) eine Fraktion zum 1. Mai gründen werde. Den Vorsitz übernimmt Sybille Bachmann. Wie die neue Fraktion heißen soll, ist noch offen. Nachdem am Montag Thoralf Herzer und Brigitte Dade aus der BSW-Fraktion ausgetreten sind, saßen sie schon bei ihrer neuen Fraktion Die Linke. Damit verliert das BSW den Fraktionsstatus in der Rostocker Bürgerschaft. Bernd Dittrich und Eric-Helge Giesel vom BSW sind erst einmal fraktionslose Mitglieder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.04.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock