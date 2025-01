Stand: 22.01.2025 16:00 Uhr Hoher Schaden in Greifswald: Lkw fährt gegen Ampel am Hansering

Bei einem Unfall am Hansering in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein Lkw am Mittwochvormittag eine der vier Ampeln massiv beschädigt. Bei Rangieren vom Hansering auf Höhe der Drehbrücke am Museumshafen in die Knopfstrasse für eine Anlieferung hat der Fahrer die Ampel angefahren und verbogen. Nach einer ersten Einschätzung des Straßendienstes des Hansestadt könnten die Kosten für die Reparatur wegen der Erdbauarbeiten im vierstelligen Bereich liegen, weil auch der Mast in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine abschließende Bewertung der Schadenshöhe und der Reparaturkosten durch die Verkehrsbehörde der Stadt steht noch aus.

