Stand: 31.01.2025 10:43 Uhr Greifswald: Ampel am Hansering nach Lkw-Unfall repariert

Mehr als eine Woche nach der Beschädigung einer Ampel am Hansering in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Monteure die Ampel am Freitagvormittag repariert. Ein Lkw-Fahrer hatte die Ampel am 22. Januar beim Rangieren auf Höhe der Drehbrücke am Museumshafen in die Knopfstraße für eine Anlieferung angefahren und verbogen. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, liegen die Kosten für die Reparatur bei rund 4.000 Euro. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten die Ampel zunächst notdürftig instand gesetzt, sodass sie funktionierte und für den Verkehr genutzt werden konnte. Im Zuge der Reparaturarbeiten wurden nun auch Schäden an den anderen Ampeln behoben.

Weitere Informationen Hoher Schaden in Greifswald: Lkw fährt gegen Ampel am Hansering Beim einem missglückten Rangiermanöver hat ein Lkw-Fahrer eine Ampel angefahren. Sie muss nun ausgetauscht werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 31.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald