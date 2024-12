Stand: 24.12.2024 09:00 Uhr Gemeinden in Vorpommern kommen am Heiligabend zusammen

Die Kirchen in Vorpommern werden heute vermutlich so voll wie an keinem anderen Tag im Jahr. In ganz Mecklenburg-Vorpommern werden nach Schätzungen der Evangelischen Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern etwa 150.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Landesweit finden gut 1.000 Christvespern statt. Im Greifswalder Dom predigt Bischof Tilman Jeremias um 17 Uhr. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Jugendchor. Zuvor ist ein Krippenspiel von der Dom-Gemeinde zu sehen. In Stralsund spielen Kinder am Nachmittag die Weihnachtsgeschichte - zum Beispiel in St. Nikolai, der Heilgeist- und der Marienkirche. Der Stralsunder Probst Tobias Sarx gestaltet die Christvesper in Barth - um 17 Uhr in der Marienkirche. Aber auch in vielen kleineren Gemeinden halten die Menschen heute am Heiligabend inne. In der Gemeinde Jarmen-Tutow zum Beispiel hält Pastor Arnold Pett drei Gottesdienste an unterschiedlichen Orten, ab 22 Uhr gibt es dann in der Jarmener Kirche die traditionelle Musik zur Christnacht.

