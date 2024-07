Stand: 29.07.2024 22:56 Uhr Gemeinde Wackerow: Wahlprüfungsausschuss vertagt Entscheidung

War Kai Dröse (CDU) zum Zeitpunkt der Wahl überhaupt wählbar? Einsprüche gegen die Wahl von Kai Dröse als Bürgermeister zweifeln seinen Hauptwohnsitz an. Damit haben sich am Montagabend die Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Wackerow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beschäftigt. Sie sollten für die Gemeindevertretung eine Empfehlung formulieren, die auf der nächsten Sitzung am 2. September behandelt werden soll. Am Montagabend konnte noch keine Entscheidung gefällt werden. Deswegen sollen Kai Dröse erneut befragt und auch die Akte ein weiteres Mal durchgegangen werden.

Möglicherweise wird die Bürgermeisterwahl wiederholt

Am 28. August kommt der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Wackerow zu seiner nächsten Sitzung zusammen und wird eine Entscheidung fällen, ob den eingereichten Einsprüchen zugestimmt wird oder nicht. Sollte der Ausschuss empfehlen, den Einsprüchen zuzustimmen, könnte es zu einer Wiederholung der Bürgermeisterwahl kommen. Dagegen könnte Kai Dröse vor dem Verwaltungsgericht klagen. Gegen die Bürgermeisterwahl haben der ehemalige Bürgermeister Torsten Maaß (Bürgergemeinschaft Wackerow) und Felix Reichelt als Einwohner von Wackerow Einspruch eingelegt. Sie zweifeln den Hauptwohnsitz Dröses an.

