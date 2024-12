Stand: 18.12.2024 10:09 Uhr Fußball für krebskranke Kinder in der Vogelsanghalle Stralsund

Eine private Initiative aus Prohn (Landkreis Vorpommern-Rügen) sammelt Spenden zugunsten krebskranker Kinder. Bis jetzt hat sie bereits 12.000 Euro gesammelt. Und die Aktion geht weiter: Am kommenden Sonnabend wird es ein Fußballturnier in der Stralsunder Vogelsanghalle geben. Dort treten U15 Mannschaften des FC Hansa Rostock, des 1. FC Magdeburg und von Union Berlin an. Bei freiem Eintritt werden auch hier Spenden gesammelt. Das Geld soll direkt nach dem Turnier an den "Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder e.V." mit Sitz der Universitätsmedizin in Greifswald gehen. Die Familie, die den Benefizcup und die Spendenaktion initiiert hat, möchte damit in der Betreuung krebskranker Kinder Lücken schließen, die sie aus eigenem Erleben kennt. Schon mit kleinen Dingen, so Verena Wokersin aus Prohn, könne man betroffenen Familien das Leben ein wenig erleichtern.

