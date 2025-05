Stand: 02.05.2025 08:05 Uhr Kliniken Schwerin und Leezen: Betriebstechnik-Mitarbeiter streiken

In den Kliniken Schwerin und Leezen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) streiken derzeit Mitarbeiter aus der Betriebstechnik. Die sind bei dem Klinikdienstleister Fresenius Health Services Deutschland - Betriebstechnik Nord GmbH angestellt. Laut Gewerkschaft ver.di geht es um einen einheitlichen Tarifvertrag in den Kliniken Schwerin, Leezen sowie Damp, Schönhagen und Schleswig in Schleswig-Holstein. Der Streik sei unbefristet. Die etwa 50 Mitarbeiter kümmern sich um die technische Infrastruktur in den Kliniken Schwerin und Leezen. Ver.di wirft dem Unternehmen vor, Gespräche zu verweigern und Mitarbeitern bei Streikaufnahme mit Abmahnungen zu drohen. Zudem soll es Hausbesuche bei Mitarbeitern gegeben haben. Fresenius hat sich bisher auf Anfrage des NDR nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ein Notdienst zur Aufrechterhaltung der Betriebstechnik ist laut ver.di sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.05.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin