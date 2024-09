Stand: 24.09.2024 18:26 Uhr Früherer Greifswalder CDU-Fraktionschef wehrt sich

Der frühere CDU-Fraktionschef in der Bürgerschaft Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald), Axel Hochschild, will sich gegen das angekündigte Parteiausschlussverfahren wehren. Der CDU-Kreisvorstand von Vorpommern-Greifswald will fünf Mitglieder von der Partei ausschließen. Hochschild habe einen Anwalt eingeschaltet, freiwillig werde er die CDU nicht verlassen, sagte er dem NDR. Seit 1990 sitzt Hochschild für die CDU im städtischen Parlament. Er und vier weitere Mitglieder hatten die CDU-Fraktion kurz nach der konstituierenden Bürgerschaft Anfang Juli verlassen und mit zwei weiteren Wählergruppen eine neue Fraktion gegründet. Hintergrund war die Wahl des Bürgerschaftspräsidenten. Hier hatte sich zunächst die damals neun Mitglieder umfassende Fraktion mehrheitlich auf einen Kandidaten geeinigt. Jedoch kam unabgestimmt am Abend der Wahl ein neuer Personalvorschlag auf den Tisch: Parteikollegin Madelaine Tolani. Der ursprünglich favorisierte Kandidat Shady Al Khour unterlag bei der Wahl. Für Hochschild sei diese Aktion undemokratisch und parteischädigend gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 24.09.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald