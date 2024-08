Stand: 05.08.2024 17:44 Uhr Fast jeder zweite Ausbildungsplatz in Vorpommern unbesetzt

Von den rund 2.400 Ausbildungsplätzen in Vorpommern sind derzeit rund 1.000 noch unbesetzt. Das geht aus Zahlen der Arbeitsagenturen Greifswald und Stralsund hervor. Auch die IHK Neubrandenburg bestätigt, dass jedes zweite Unternehmen nicht alle Lehrstellen besetzen kann. Entweder bewerbe sich gar niemand oder die Bewerber passen nicht zu den Anforderungen. Viele Betriebe versuchen, junge Leute aus dem Ausland anzuwerben. So stammt inzwischen jeder sechste Auszubildende aus einem Drittstaat - die meisten aus Vietnam. Insgesamt werden Menschen aus 39 Nationen in Betrieben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns ausgebildet. Wer eine Ausbildung beginnen möchte, sollte sich jetzt bewerben.

