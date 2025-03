Stand: 26.03.2025 08:14 Uhr Fall aus Stralsund bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Ein Vermisstenfall aus Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst". Es geht um eine damals 57-jährige Frau aus Thailand, die vor fünf Jahren spurlos verschwunden ist. Wie die Polizei mitteilte, ist nach den bisherigen Erkenntnissen und den gefundenen Spuren ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen. Phoonsuk Düstersiek verschwand im Januar 2020. Einige Tage zuvor mietete sie sich eine sogenannte Modelwohnung an und empfing dort Kunden unter anderem für erotische Massagen. Die 57-Jährige hielt täglich Kontakt zu ihrer Familie. Am 16. Januar 2020 brach dieser plötzlich ab. Es folgte eine Vermisstenmeldung und eine Durchsuchung der angemieteten Wohnung. Dabei fanden sich einige Blutspuren auf dem Bett. Zudem sah die Wohnung aus, als hätte man sie kürzlich erst verlassen. Die Ermittlungen zu dem Vermisstenfall dauern seither an. Die Polizei erhofft sich mit der Ausstrahlung des Falls im Fernsehen neue Hinweise und Ermittlungsansätze. Wer schon vorher Hinweise geben möchte, kann sich bereits jetzt an jede Polizeidienststelle oder die Onlinewache wenden.

