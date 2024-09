Stand: 05.09.2024 18:29 Uhr Fähren in Vorpommern stellen Betrieb ein

Wegen eines technischen Defekts hat die Wittower Fähre am Donnerstagnachmittag den Betrieb eingestellt. Wann der Fährverkehr wieder aufgenommen werden kann, ist nach Angaben der Reederei Weiße Flotte noch offen. Auch die Rügen-Fähre bleibt derzeit am Anleger. Die letzte Überfahrt machte das Schiff laut Reederei witterungsbedingt am Donnerstagnachmittag um 17.40 Uhr.

Weitere Informationen Wittower-Fähre: Bis auf Weiteres kein Fährbetrieb Die Fähre bleibt zunächst außer Betrieb. Durch einen technischen Defekt auf der Werft ruhen die Reparaturarbeiten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.09.2024 | 18:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen