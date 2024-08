Stand: 13.08.2024 14:45 Uhr Wittower-Fähre: Bis auf Weiteres kein Fährbetrieb

Die Wittower Fähre auf Rügen fällt länger aus als geplant. Der Antritt Motorfähre "Stahlbrode" sollte eigentlich am Montag und Dienstag auf der Volkswerft in Stralsund repariert werden. Durch einen technischen Fehler dort, können die Arbeiten aber derzeit nicht erledigt werden, teilte die Weiße Flotte mit. Wann der Fährverkehr wieder aufgenommern werden kann, ist noch unklar. Ursprünglich sollte der Antrieb der Fähre bereits vor zwei Wochen repariert werden. Da aber der Lift am Dock der Stralsunder Volkswerft nicht funktionierte, mussten die Arbeiten verschoben werden.

