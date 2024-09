Stand: 30.09.2024 13:02 Uhr Erstmal steht eine Frau an der Spitze des Polizeireviers Grimmen

Sandra Gutmann-Tank ist die neue Leiterin des Polizeireviers Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Damit ist sie die erste Frau in der Geschichte der Polizeiinspektion Stralsund, die ein Revier übernimmt, so der Leiter der Polizeidirektor Rainer Dittschlag. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Antje Unger führt sie in Zukunft ein Team von rund 40 Polizistinnen und Polizisten. Nach eigener Aussage bringt Sandra Gutmann-Tank umfangreiches Wissen und Führungsstärke mit und kann dabei auf fast 30 Jahre Berufserfahrung bauen. Sie möchte vor allem die Teamarbeit und den Austausch zwischen jungen und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen fördern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen