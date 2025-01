Stand: 29.01.2025 06:50 Uhr Erster Heimsieg unter Flutlicht: Greifswalder FC gewinnt 4:1

Die Fußballer des Greifswalder FC sind am Dienstagabend erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Die Mannschaft gewann mit 4:1 gegen die Gäste von Viktoria Berlin - zum ersten Mal unter der frisch eingeweihten, neuen Flutlichtanlage. Die Greifswalder zeigten eine souveräne Leistung und ließen sich trotz des zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleichs nicht aus der Ruhe bringen. Dabei standen sie in der zweiten Halbzeit zu zehnt auf dem Platz. GFC-Mittelfeldspieler Lukas Lämmel hatte kurz vor der Halbzeitpause eine Gelb-Rote Karte kassiert. Dennoch ließen die Greifswalder in Unterzahl hinten wenig anbrennen. Mit einem Doppelpack von Soufian Beynamina machte das Team den 4:1 Entstand perfekt.

